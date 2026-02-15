Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Direğe Saplandı! 15 Yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Direğe Saplandı! 15 Yaralı
Edinilen bilgilere göre, Birecik ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 02 ADN 456 plakalı minibüs, iddiaya göre kontrolden çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası direğine çarptı.

Kazada minibüste 1’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

