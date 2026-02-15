Süreçte Yeni Aşama: DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor

DEM Parti İmralı Heyeti'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşeceği tarih belli oldu. Heyet Öcalan'la son olarak 17 Ocak’ta görüşmüştü.

Son Güncelleme:
Süreçte Yeni Aşama: DEM Parti Heyeti İmralı'ya Gidiyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol, yarın (16 Şubat) İmralı Adası'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşecek. İmralı Heyeti son olarak 17 Ocak'ta Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA KRİTİK GÖRÜŞME

İmralı Heyeti, 11 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı. Bir saat süren görüşmenin ardından şu açıklama yapılmıştı:

"Görüşmede, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi. Yürütülen süreçle ilgili somut ve güven verici adımların atılması için TBMM’nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Bu çerçevede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunun kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanmasının, demokratikleşme ve özgürlükler konusunda sağlam bir temel sunmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye’nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğu belirtildi. Küresel ve bölgesel siyasette önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde yapılan bu görüşmenin, Türkiye ve bölge halklarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlayacağına inancımızı yineliyor, Sayın Cumhurbaşkanı’na kabulü için teşekkür ediyoruz."

DEM Parti Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüşme Sonrası Kritik AçıklamaDEM Parti Heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Görüşme Sonrası Kritik AçıklamaGüncel

Bakırhan'dan Bahçeli'nin Sözlerine Destek: 'Tespitleri Önemli ve Değerli, Gecikmeden Adım Atılmalı'Bakırhan'dan Bahçeli'nin Sözlerine Destek: 'Tespitleri Önemli ve Değerli, Gecikmeden Adım Atılmalı'Güncel

DEM Parti'den 'Bayrağa Saldırı' Mesajı: 'Asla Kabul Edilemez'DEM Parti'den 'Bayrağa Saldırı' Mesajı: 'Asla Kabul Edilemez'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti İmralı Abdullah Öcalan
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na Katıldı Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na Katıldı
'Alo Adalet Hattı' Geliyor... Sistem Bu Şekilde İşleyecek 'Alo Adalet Hattı' Geliyor... Sistem Bu Şekilde İşleyecek
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Sevgililer Günü Faciası: Tatil İçin Gittikleri Otelde Kabusu Yaşadılar! Emine Ayten Hayatını Kaybetti, Polis Eşi Yaralı! Sevgililer Günü Faciası: Tatil İçin Gittikleri Otelde Kabusu Yaşadılar
Sahte İkamet Belgesi Olanlara Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Sahte İkamet Belgesi Olanlara Operasyon
Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni Dönem Kredi Kartı Sahipleri Dikkat! Limitlerde Yeni Dönem
Doğal Gaz Yönetmeliği Yenilendi: Faturadan Bağlantı Bedeline Her Şey Değişti Doğal Gaz Yönetmeliği Yenilendi: Faturadan Bağlantı Bedeline Her Şey Değişti
ABD Basınından Çarpıcı İddia: Trump–Netanyahu Zirvesinde İran Planı ABD Basınından Çarpıcı İddia: Trump–Netanyahu Zirvesinde İran Planı