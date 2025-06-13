Urlalılar Ferdi Zeyrek İçin Lokma Döktürdü

Elektrik akımına kapıldıktan sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için, İzmir’in Urla ilçesinde lokma döktürüldü. Zeyrek, için dualar edildi.

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Urlalılar Ferdi Zeyrek İçin Lokma Döktürdü
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6 Haziran’da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir’in Urla ilçesinde lokma döktürüldü.

DUALARLA ANILDI

Urla Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara lokma dağıtıldı. Hayra katılanlar, Ferdi Zeyrek için dualar etti.

Etkinlik kapsamında Urla Belediyesi hizmet binasına, Zeyrek’in fotoğrafının yer aldığı ve “Seni Unutmayacağız” yazılı pankart asıldı.

Kaynak: AA

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