Erzincan’da Zehir Tacirlerine Operasyon

Erzincan'da uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 4,25 gram Metamfetamin, 7,52 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 7 adet Sentetik Ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Erzincan’da Zehir Tacirlerine Operasyon
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 4,25 gram Metamfetamin, 7,52 gram Sentetik Cannabinoid (Bonzai), 7 adet Sentetik Ecza maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Diğer yandan N.S. , T.D. ve H.İ. isimli şahıslara T.C.K. 191. maddesi "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak " suçundan, O.B. isimli şahsa ise T.C.K. 188.maddesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti " suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: İHA

Belediye Otobüsü Alev Aldı: Yolcular Kıl Payı Kurtarıldı Belediye Otobüsü Alev Aldı: Yolcular Kıl Payı Kurtarıldı
Çiçeklerde Ne Böcek Ne Örümcek Oluyor! Sadece Birazı Yetiyor Çiçeklerde Ne Böcek Ne Örümcek Oluyor! Sadece Birazı Yetiyor
Haziran Ayında Hangi Çiçekler Ekilir? Sıcaktan Etkilenmiyorlar, Renkleri Görenleri Büyülüyor Haziran Ayında Hangi Çiçekler Ekilir? Sıcaktan Etkilenmiyorlar, Renkleri Görenleri Büyülüyor
Çanakkale'de Orman Yangın Kontrol Altına Alındı Çanakkale'de Orman Yangın Kontrol Altına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi İsrail 'NÜKLEER' Savaşı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi
ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar
Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim' Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'
İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
Al-Hilal'i Reddedince Galatasaray Cephesi Umutlanmıştı: Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş Osimhen Meğer O Kulübü Bekliyormuş