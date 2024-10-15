Ünlülerin Şifacısı Baston Baba’ya Baskın! Organik Tarladan Uyuşturucu Çıktı

Sarıyer'de yetiştirdiği organik sebzeler nedeniyle 'Bostan baba' olarak bilinen Ali Tarık A.'ya ait mekana baskın yapıldı. Ünlülerin şifacısı ve uğrak noktası bostana yapılan boyu yaklaşık 2 metreye ulaşan hint keneviri, uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve 2 bin euro para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Baston baba markasıyla rahat uyku verdiği iddia edilen tozlar ve organik karışımlar satılıyordu.

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Ünlülerin Şifacısı Baston Baba’ya Baskın! Organik Tarladan Uyuşturucu Çıktı

İstanbul Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Eylül- 12 Ekim tarihleri arasında çok sayıda adrese gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis ekipleri 12 Ekim Cumartesi günü söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ünlülerin Şifacısı Baston Baba’ya Baskın! Organik Tarladan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 1

Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken evde yakalanan Özkan A. ve Yasemin D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özkan A. ve Yasemin D. uyuşturucu maddeyi Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin ettiklerini söyledi. Şüphelilerin verdiği adrese basın yapıldı.

Ünlülerin Şifacısı Baston Baba’ya Baskın! Organik Tarladan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 2

ORGANİK BOSTAN UYUŞTURUCU TARLASI ÇIKTI

Yapılan operasyonda, uzunlukları yaklaşık 2 metreyi bulan 8 hint keneviri kökü ele geçirildi. Ele geçirilen hint kenevirinin yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi.

Ünlülerin Şifacısı Baston Baba’ya Baskın! Organik Tarladan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 3

Operasyonda ayrıca, çok sayıda uyuşturucu bitki tohumu, satışa hazır uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin euro para ele geçirildi.

Ünlülerin Şifacısı Baston Baba’ya Baskın! Organik Tarladan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 4

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM ZİYARET ETMİŞ

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bostanın, kamuoyunda 'Bostan baba' olarak bilinen ve birçok ünlü ismin ziyaret ederek destek verdiği Ali Tarık A.'ya ait olduğu öğrenildi.

Ünlülerin Şifacısı Baston Baba’ya Baskın! Organik Tarladan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 5

Olayla ilgili Ali Tarık A.'nın yanı sıra bostanda çalıştıkları belirlenen Türkmenistan uyruklu Ruslan Umbarov, Jabrial Najbudinov ve Rahmatulina Mariyam yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlülerin Şifacısı Baston Baba’ya Baskın! Organik Tarladan Uyuşturucu Çıktı - Resim : 6

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Kaynak: DHA

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