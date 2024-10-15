Dikkat Çeken Araştırma: Y ve Z Kuşağındaki Dört Kişiden Biri Çocuk Sahibi Olmak İstemiyor

Milenyum ve Z kuşağı yetişkinlerinin neredeyse dörtte biri çocuk sahibi olmayı planlamadıklarını belirtiyor. MassMutual anketi sonuçlarına göre, 18 ila 43 yaş aralığındaki yetişkinlerin yüzde 23'ü çocuksuz kalmanın finansal açıdan iki konuya dayandığını söylüyor. Bunlardan biri, çocuk sahibi olmamanın getirdiği finansal özgürlük ve bu dönemde çocuk yetiştirmenin pahalılığı altında ezilme endişesi yer alıyor.

FİNANSAL FAKTÖRLER ETKİLİYOR

Dünyada olduğu gibi ABD'de de doğum oranlarında rekor seviyelerde düşüş gözlemlenmesinin ardından araştırma yapıldı. Araştırmalar, finansal faktörlerin aile kurma kararını nasıl etkilediğine işaret ediyor. Yapılan bir başka ankette ise 50 yaş altı Amerikalıların hem yaşam tarzı hem de finansal nedenlerle çocuk sahibi olmamayı tercih ettiklerini ifade etti. Anket sonuçları gelecek için para biriktirmek, hobiler ve ilgi alanları için daha fazla zamana sahip olmak istediklerini söyledi.

YÜZDE 20 ORANINDA ARTTI

Araştırmalara katılan yetişkinlerin, doğru bir eşle tanışmadıkları için çocuk sahibi olmak istemedikleri veya çevresel sorunlar nedeniyle çocuk yetiştirme konusunda endişeli olduklarını söyleyenler de bulunuyor.

Bir ailenin, çocuğun doğumundan 18 yaşına gelene kadar harcadıkları para, 2016 verilerine göre yüzde 20 oranında artış gösterdi. Çocukları olanlar üzerinde yapılan bir başka araştırma ise, 18 yaş altı çocuk sahibi ailelerin 10'da 4'ü, çocuk sahibi olmanın kişisel mali durumlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kaynak: Sputnik Türkiye