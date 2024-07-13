Doğum Oranları Düştü, Bez Üreticileri Rotayı Çevirdi: 'Gelirimiz İki Katına Çıktı'

Japonya'nın önde gelen bebek bezi üreticileri, doğum oranlarının düşmesi nedeniyle gelir kaynaklarını artırmak amacıyla yetişkin pazarına yönelmeye başladı. Daio Paper'ın Fujinomiya bölgesindeki tesisinde, otomatik üretim hatlarında üretilen yetişkin bezleri, ülkenin yaşlanan nüfusuna hitap ediyor.

GELİR İKİ KATINA ÇIKTI

Fabrika sorumlusu Naoto Sugaya, her yıl üretimin arttığını ve yetişkin bezlerinin bacak çevresinde sıkı oturması sayesinde güvenle kullanılabildiğini belirtti. Şirket, yetişkin bezi satışlarından elde edilen gelirin bebek bezlerinden elde edilen gelirin iki katı olduğunu açıkladı.

Geçen yıl doğumlar rekor düşük seviyeye inerken, Japonya'nın nüfusunun 2070 yılına kadar %30 azalarak 87 milyona düşmesi bekleniyor. Bu durum, bebek bezi üreticilerini yeni pazarlara yönelmeye zorluyor. Oji Holdings, bu yıl bebek bezi üretimini durduracağını ve tamamen yetişkinlere odaklanacağını duyurdu.

YETİŞKİN BEZİ PAZARI BÜYÜYOR

Daio Paper pazarlama müdürü Kenji Nakata, yetişkin bezlerinin müşterilerin taleplerine daha fazla hitap etmesi gerektiğini belirterek, anket sonuçlarının potansiyel alıcıların ürünleri faydalı bulduğunu gösterdiğini söyledi. Nakata, yetişkin bezleriyle hobilerini gerçekleştirebileceklerini ve günlük aktivitelerini rahatça yapabileceklerini ifade etti.

Daio Paper, bebek bezleri üretimini durdurma planı olmadığını belirtirken, yetişkin bezi pazarının büyümeye devam edeceğini ve bu pazara daha fazla kaynak ayıracaklarını açıkladı. Araştırma firması Fuji Keizai'ye göre, 2027 yılına kadar Japonya'nın yetişkin bezi pazarı %16 büyüyerek 98.9 milyar yene ($612 milyon) ulaşacak, bebek bezleri pazarı ise %8 daralarak 84.6 milyar yene düşecek.

Bu gelişmeler, Japonya'nın yaşlanan nüfusuna yönelik yenilikçi çözümler arayan şirketlerin stratejilerini nasıl değiştirdiğini gösteriyor.