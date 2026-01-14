Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Sıcak Gelişme! 15 İsmin Testi Pozitif Çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 20 kişiden 15'inin testi 'pozitif' çıktı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda uyuşturucu testi veren 20 kişinin test sonuçları çıktı. Toplamda 15 ismin testi pozitif çıktı.

Hem kanında hem saçında uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:

Mahmut Uğur Ziylan

Erdi Çetin

Uğur Can Peker

Yağmur Uçkun

Atilla Aydın

Yalnızca saçta uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:

Melisa Fidan Çalışkan

Melisa Şahin

Nuran Çokçalışkan

Burak Kaptan

Müzeyyen Karakan

Murat Can Şirin

Ozan Kılıç

Esra Yoldaş Balcı

Hamdi Burak Beşer

Yılmaz Burak Bozkurt

Kaynak: DHA

