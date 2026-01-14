Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında Sıcak Gelişme! 15 İsmin Testi Pozitif Çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 20 kişiden 15'inin testi 'pozitif' çıktı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nda uyuşturucu testi veren 20 kişinin test sonuçları çıktı. Toplamda 15 ismin testi pozitif çıktı.
Hem kanında hem saçında uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:
Mahmut Uğur Ziylan
Erdi Çetin
Uğur Can Peker
Yağmur Uçkun
Atilla Aydın
Yalnızca saçta uyuşturucu testi pozitif çıkanlar:
Melisa Fidan Çalışkan
Melisa Şahin
Nuran Çokçalışkan
Burak Kaptan
Müzeyyen Karakan
Murat Can Şirin
Ozan Kılıç
Esra Yoldaş Balcı
Hamdi Burak Beşer
Yılmaz Burak Bozkurt
Kaynak: DHA
