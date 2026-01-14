Uyuşturucu Soruşturması Derinleşiyor: Ümit Karan Gözaltına Alındı!
Eski milli futbolcu Ümit Karan gözaltına alındı. Karan'ın ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli Karan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Karan, işlemleri için emniyete götürüldü. Ümit Karan'ın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
