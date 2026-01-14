Uyuşturucu Soruşturmasında Yeni Perde! İşte Emel Müftüoğlu'nun İfadesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan ünlü isimlerden Emel Müftüoğlu’nun savcılık ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak”, “bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya aracılık etmek” ve “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarını kapsıyor. Müftüoğlu, gözaltına alınmış ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanmıştı.



Savcılıktaki ifadesinde Emel Müftüoğlu, uyuşturucu kullanmadığını vurguladı. Ayrıca, Murat Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal gibi isimleri tanıdığını belirtti. Müftüoğlu, Hüseyin Köksal ile sadece yılda iki kez Kıbrıs’a gittiklerini, buradan elden para almadığını söyledi.

İDDİALARI 'KISMEN' REDDETTİ

Müftüoğlu, Rabia Karaca’nın özel jet ve kumar iddialarını kısmen reddetti. Murat Gülibrahimoğlu ile yakın arkadaş olduğunu, kumar oynamadığını, Riva’daki yerin mangal restoranı olduğunu belirtti.

Selen Görgüzel’in, "Emel Müftüoğlu üzerinden para kazanmış olabilir" yönündeki iddialarını kabul etmedi. "Ben kimseden tanıştırma karşılığında para almadım, fuhuşa aracılık etmedim. Telefonumda da bu durum doğrulanacaktır. Ayrıca o uçağa binmedim" diyerek suçlamaları net bir şekilde reddetti.

