İstanbul’da Trafik Kilitlendi!

İstanbul’da mesai bitiminin ardından trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 85’e ulaştı. Yoğunluk özellikle ana arterler, köprü girişleri ve bağlantı yollarında etkisini gösterdi.

Avrupa yakasında D-100 karayolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy hattında trafik yavaş ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ve TEM otoyolunda Hasdal-Seyrantepe mevkisi, Mahmutbey gişeleri ile Esenyurt ve TÜYAP çevresinde yoğunluk dikkat çekti. Karaköy-Beşiktaş Sahil Yolu ile Barbaros Bulvarı’nda da araç trafiği yer yer durma noktasına geldi.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA DA YOĞUNLUK

Anadolu yakasında ise D-100 karayolunda Ataşehir-Kartal arası, TEM otoyolunda Sancaktepe-Sultanbeyli hattı ve Şile otoyolunda Ümraniye-Üsküdar arasında yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma durakları ve aktarma merkezlerinde de yolcu kalabalığı gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CepTrafik uygulaması verilerine göre trafik yoğunluğu Avrupa yakasında yüzde 81, Anadolu yakasında ise yüzde 89 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

