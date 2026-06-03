Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 3 Kişinin Testi Pozitif Çıktı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 20 şüpheli gözaltına alınmış, ünlülerin doktoru Mehmet Rahşan tutuklanmıştı. Adli tıp kurumuna kan ve saç örneği veren ünlülerden Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı.

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Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 3 Kişinin Testi Pozitif Çıktı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Serenay Sarıkaya Mabel Matiz ve Berkay Şahin gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda ismin bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre adli tıp kurumuna saç ve kan örneği veren ünlülerden oyuncu Onur Tuna, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat ve Zehra Hanzade Gürkanlar'ın test sonucu pozitif çıktı. Onur Tuna'nın ve Özgür Deniz Cellat'ın testinde esrar etken maddesi THC çıktı. Zehra Hanzade Gürkanlar'ın da kan ve saçında kokain metabolitleri tespit edildi.

4 İSMİN TESTİ NEGATİF

Öte yandan ATK testi alınan Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin ve Berkay Şahin'in kan, idrar ve saç testleri negatif çıktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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