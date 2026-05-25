Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Serenay Sarıkaya Serbest
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında sıcak bir son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturmanın başladığı gün yurt dışında olan ve "En kısa sürede dönüp prosedürleri yerine getireceğim" diyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Türkiye'ye giriş yapmasının ardından gözaltına alındı. Sarıkaya, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama ve gözaltı kararı bulunan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya gözaltına alındı.
TÜRKİYE’YE DÖNER DÖNMEZ İŞLEM YAPILDI
21 Mayıs'ta İstanbul merkezli 24 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon dalgası sırasında planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışında olduğu belirlenen Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlamıştı.
Paylaşımında, "Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim" ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, Türkiye'ye ayak basar basmaz gözaltına alındı.
ADLİ TIP TESTİNE GÖNDERİLECEK
Aralarında Mabel Matiz, Tan Taşçı, Berkay Şahin ve Blok3 (Hakan Aydın) gibi popüler isimlerin de yer aldığı 25 kişilik gözaltı listesinde bulunan Sarıkaya'nın sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.
SERBEST BIRAKILDI
Ünlü oyuncu Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
