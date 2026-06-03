Bakan Gürlek Duyurdu: 140 Yeni Mahkeme Kurulacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıda ihtisaslaşmayı artırmak ve dava süreçlerini hızlandırmak amacıyla 140 yeni mahkemenin kurulmasına karar verildiğini açıkladı.

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Bakan Gürlek Duyurdu: 140 Yeni Mahkeme Kurulacak
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni mahkemelerin yargı hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını belirtti. Bakanlık tarafından alınan karar kapsamında farklı alanlarda görev yapacak mahkemeler hizmete girecek.

Kurulacak mahkemeler arasında 1 ağır ceza mahkemesi, 1 çocuk ağır ceza mahkemesi, 3 çocuk mahkemesi, 46 asliye ceza mahkemesi, 1 sulh ceza hakimliği ve 4 infaz hakimliği yer alıyor. Ayrıca 36 asliye hukuk mahkemesi, 1 sulh hukuk mahkemesi, 5 asliye ticaret mahkemesi, 2 aile mahkemesi, 24 iş mahkemesi ve 16 tüketici mahkemesi de yargı teşkilatına eklenecek.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Gürlek, "Bu adımla yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasını ve adalet hizmetlerinin etkinliğinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Akın Gürlek Mahkeme
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