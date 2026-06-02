'Uyuşturucu Suçlamasıyla' 10 Yıl Hapsi İsteniyordu: Mahkemeden Ümit Karan İçin Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Uyuşturucu soruşturması kapsamında; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

10 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Operasyonlarda, 'Uyuşturucu ticareti', 'Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ile 'fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçları kapsamında, eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karan hakkında hazırlanan iddianamede 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda ilk kez hakim karşısına çıkan Karan'ın savunması alındı. Duruşmada tarafların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık Karan'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Kaynak: DHA