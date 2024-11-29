Ünlü Sunucu Ebru Baki'nin Yeni Adresi Merak Ediliyordu... Artık O Ekrandan 'Merhaba' Diyecek

Sözcü TV'den ayrılığını duyurduktan sonra nerede devam edeceği merak edilen ünlü sunucu Ebru Baki'nin yeni adresi TV100 oldu. Ebru Baki 3 Aralık'tan itibaren sabah saat 09.30'da TV100 ekranlarından 'merhaba' diyecek.

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Ünlü Sunucu Ebru Baki'nin Yeni Adresi Merak Ediliyordu... Artık O Ekrandan 'Merhaba' Diyecek

Yıllardır Habertürk ekranlarında izleyiciyle buluşan Ebru Baki, son olarak Sözcü TV'de yayınlarına devam ediyordu. Ünlü sunucu sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

Ebru Baki, şu paylaşımı yapmıştı:

"Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle."

Ünlü Sunucu Ebru Baki'nin Yeni Adresi Merak Ediliyordu... Artık O Ekrandan 'Merhaba' Diyecek - Resim : 1

Ebru Baki'nin Sözcü TV'den ayrılığı sonrası nerede devam edeceği merak konusuydu. Baki'nin yeni adresi TV100 oldu.

Ünlü Sunucu Ebru Baki'nin Yeni Adresi Merak Ediliyordu... Artık O Ekrandan 'Merhaba' Diyecek - Resim : 2

Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak. 'Ebru Baki ile Para Manşet'te hafta içi her sabah ekonomi, finans ve siyaset gündemi değerlendirilecek, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekrana taşınacak.

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