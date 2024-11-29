Ünlü Sunucu Ebru Baki'nin Yeni Adresi Merak Ediliyordu... Artık O Ekrandan 'Merhaba' Diyecek

Yıllardır Habertürk ekranlarında izleyiciyle buluşan Ebru Baki, son olarak Sözcü TV'de yayınlarına devam ediyordu. Ünlü sunucu sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla Sözcü TV'den ayrıldığını duyurmuştu.

Ebru Baki, şu paylaşımı yapmıştı:

"Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileğiyle."

Ebru Baki'nin Sözcü TV'den ayrılığı sonrası nerede devam edeceği merak konusuydu. Baki'nin yeni adresi TV100 oldu.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak. 'Ebru Baki ile Para Manşet'te hafta içi her sabah ekonomi, finans ve siyaset gündemi değerlendirilecek, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ekrana taşınacak.