Ebru Baki, Habertürk'ten istifa etti

Ekonomi gazetecisi Para Gündem programı sunucusu ve Habertürk TV ekonomi müdürü Ebru Baki bugün istifa etti.

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Ebru Baki, Habertürk'ten istifa etti

Habertürk TV’nin ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, kanalla yollarını ayırdı.

Baki’nin ayrılık kararını bugün kanal yönetimine ilettiği belirtildi.

EBRU BAKİ KİMDİR?

1975 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Baki Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde stajını tamamladı. Marmara Üniversitesi’nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun oldu, Cumhuriyet Dergi’sinde yayımlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü.

Marmara Üniversitesi’nde Uluslararası İktisat Bölümü’nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü. Staj döneminden CNN Türk’teki çalışma hayatına Hürriyet gazetesinde 7 yıllık bir çalışma hayatı geçiren Baki, CNN Türk’te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya’nın el değiştirerek Demirören Medya’nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk’ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti.

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