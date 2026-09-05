Ünlü Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'tan Şok Haber: Evinde Ölü Bulundu

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Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamayan Kılıç'ın, kız arkadaşı tarafından koltukta hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan haberine göre Kılıç'ın vücudunda kesici veya delici alet ya da darp kaynaklı açık yara izine rastlanmadığı belirtildi. Oyuncunun göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu aktarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIZ ARKADAŞI 'LENF KANSERİ' DEDİ

Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu, perşembe gününden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak.

SERHAT MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975'te Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kılıç; tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık ve televizyon programcılığı da yaptı. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, özellikle Seksenler dizisindeki 'Ergun Plak' ve Söz dizisindeki 'Çolak' karakterleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Kılıç, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne burslu olarak girdi. 1998'de yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Profesyonel tiyatro kariyerine Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, Rutkay Aziz'in yönettiği Ariel Dorfman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunuyla başladı.

1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Kılıç, aynı dönemde Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve sahne dersleri verdi. Daha sonra Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine yüksek lisans yapan Kılıç, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak da görev aldı. 2008'de Devlet Tiyatroları'ndan ayrılarak çalışmalarını İstanbul'da sürdürdü.

TELEVİZYON VE SİNEMA KARİYERİ

Kılıç, televizyon kariyerine 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisiyle başladı. Ardından Hatırla Sevgili, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek ve Ezel gibi yapımlarda rol aldı.

Oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan karakterlerden biri, Seksenler dizisindeki Ergun Plak oldu. Kılıç, 2017 yılında Söz dizisinde canlandırdığı Çolak karakteriyle de dikkat çekti.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Kılıç, farklı dijital yapımlarda da kamera karşısına geçti.

Sinema kariyerinde ise Veda, Kış Uykusu, Robinson Crusoe ve Cuma, Mavzer ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi filmlerde oynadı.

Serhat Mustafa Kılıç'ın kariyerindeki önemli yapımlardan biri, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kış Uykusu oldu. 2014 yapımı filmde İmam Hamdi karakterini canlandıran Kılıç, film ekibiyle birlikte Cannes Film Festivali'nde yer aldı. Kış Uykusu, Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazandı.

TEŞKİLAT'A DAHİL OLMUŞTU

Kılıç'ın son dönem çalışmalarında Kardelenler ve Gassal gibi yapımların yanı sıra TRT 1'de yayımlanan Teşkilat dizisi de yer aldı.

Oyuncunun Teşkilat dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldığı açıklanmış, ancak önceki günlerde sağlık sorunu nedeniyle çekimlere başlayamadan projeden ayrıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi