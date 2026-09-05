Marmara’nın Derinliklerinde Zamana Karşı Yarış: 'Tuğberk İmamoğlu'nun Enkazı 720 Metre Derinlikte Bulundu

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Marmara Denizi, 2 Eylül'de saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde meydana gelen feci bir deniz kazasıyla sarsılmıştı. Kocaeli'den Aliağa'ya boş olarak giden Türk bayraklı "MT Alsu" tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Türk bayraklı "Tuğberk İmamoğlu" isimli kuru yük gemisi çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından 10 kişilik mürettebatıyla sulara gömülen kuru yük gemisini ve kayıp denizcileri bulmak için başlatılan operasyonda tarihi bir eşik geçildi.

ROV CİHAZI 720 METRE DERİNLİKTE GEMİNİN ADINI OKUDU

Facianın ardından Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay unsurlarından oluşan dev bir kurtarma filosu bölgeye sevk edildi.

Su altında arama yeteneğine sahip Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, yürüttüğü titiz taramalar sonucunda batık geminin yerini tam olarak saptadı. "Tuğberk İmamoğlu" gemisinin, çarpışma noktasının yaklaşık 50 metre yakınında ve tam 720 metre derinlikte olduğu belirlendi.

İnsan eliyle ulaşılması imkansız olan bu derinliğe indirilen uzaktan kumandalı insansız su altı aracı (ROV), geminin üzerindeki gövde yazısını net bir şekilde görüntüleyerek enkaza ulaşıldığını tescilledi.

550 KİLOMETREKARELİK DEV ALANDA OPERASYON

Arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumlar yer alıyor. Çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı (İHA), 1 uçak ile su altında arama yapan Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi görev yapıyor. Kaza sonrası Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar anlık takip ediliyor.

Arama kurtarma çalışmalarını bölgede izleyen mürettebatın yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül ile birlikte, batan geminin yerini tespit eden Deniz Kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisine çıktı. Gemide Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Ramazan Özoğul ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tümamiral Serkan Tezel, Vali Gül ile mürettebatın yakınlarına bilgi verdi.

Vali Gül, gemide gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın ilk anından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün koordineli şekilde arama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Gül, "Çalışmalar neticesinde de denizin yüzeyinde yaklaşık 550 kilometrekarelik alanda arama devam ediyor. Denizin altında da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait içinde bulunduğumuz TCG Akın gemisi, batan geminin enkazını tespit etti" ifadelerini kullandı.

MÜRETTEBAT ÇIKARTILABİLECEK Mİ?

Ailelere yürütülen tüm çalışmalarla ilgili bilgi verildiğini anlatan Gül, "Acı tabii, sadece aileler değil milletimizin de çok büyük bir acısı var. Ailelerin bundan sonraki beklentisi, 'Mürettebat içeride mi? Çıkartılabilecek mi? Nasıl çıkartılacak?' Bu konuda da ilgili kurumlarımız çalışmalarına devam edecekler. Tekrardan milletimize geçmiş olsun" diye konuştu.

Gül, ilgili kurumların helikopterlerle, İHA'larla ve yüzen unsurlarla çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Umudumuz şu: Acaba dışarıda biri var mı? Kurtuldular mı? Onları bulmaya çalışıyoruz. Son ana kadar umudumuzu muhafaza ediyoruz" dedi.

Kaynak: AA