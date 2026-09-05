5 İlde 'Müstehcenlik' Operasyonu: Tuğba Ekinci'nin de Aralarında Olduğu 5 Şüpheli Gözaltında
Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda, Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sosyal medya üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik paylaşmakla suçlanıyor.
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında müstehcen içerik paylaştıkları tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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