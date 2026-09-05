6’ncı Kattan Ölüme İddiası: Tülay Balkondan mı 'Düştü'?

Mersin'de 30 yaşındaki Tülay İzgi, altıncı kattaki evinin balkonundan 'düştüğü' iddia edilerek hayatını kaybetti. İzgi'nin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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6’ncı Kattan Ölüme İddiası: Tülay Balkondan mı 'Düştü'?
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Şüpheli kadın ölümlerinin son adresi Mersin'in Erdemli ilçesi oldu. Alata Mahallesi’ndeki Güryap Sitesi’nde meydana gelen olayda bir çocuk annesi Tülay İzgi'nin (30), altıncı katındaki evinin balkonundan düştüğü iddia edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tülay İzgi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tülay İzgi’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzgi'nin şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

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