Trabzon'dan Sırf Bu Çadır İçin İstanbul'a Geldi: Kepenklerin Açılmasıyla Can Pazarı Yaşandı

İstanbul Bahçelievler’de bir alışveriş merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve onlarca ünlü markanın dev indirimlerle yer aldığı 'Çadır Günleri' kapılarını açtı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Yenibosna'da metrelerce kuyruk oluşturan yüzlerce vatandaş, kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte reyonlardaki indirimli ürünleri kapabilmek için adeta maratoncuları aratmayan bir hızla içeriye koştu.

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İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semtinde, her yıl büyük bir heyecanla beklenen geleneksel alışveriş ve indirim festivali başladı. Bölgedeki bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan ve onlarca dünyaca ünlü markayı cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşturan "Çadır Günleri", açılışın yapıldığı ilk andan itibaren adeta insan seline uğradı.

KEPENKLER AÇILDI, İÇERİYE DOĞRU MARATON BAŞLADI

Sabahın erken saatlerinden itibaren AVM binasının önünde toplanmaya başlayan vatandaşlar, dışarıda metrelerce uzayan devasa kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılma saatinin gelmesi ve kepenklerin kaldırılmasıyla birlikte dışarıda sabırsızlıkla bekleyen kalabalık, hedefledikleri ürünlere ilk ulaşan olabilmek için içeriye adeta hücum etti. Koşarak reyonlara akın eden, indirimli kıyafet, oyuncak ve ev tekstili ürünlerini kapmaya çalışan vatandaşların zamana karşı yarışı kameralara renkli görüntülerle yansıdı.

'TRABZON’DAN SIRF BU İNDİRİMLER İÇİN GELDİM'

İndirim çadırının ünü sadece İstanbul ile sınırlı kalmadı, çevre illerden ve şehir dışından da çok sayıda ziyaretçi akın etti. Sırf bu alışveriş festivali için kilometrelerce yol katettiğini belirten Emine Candan, "Çok güzel ürünler var. Ben Trabzon’dan geldim. Çocuklarım İzmit’te yaşıyor, biz sırf bu çadırın indirimleri için İstanbul’a geldik. Geçen sene de gelip ürünler almıştım ve çok memnun kalmıştım. Bu yıl kaçırmak istemedim" ifadelerini kaydetti.

'SABAH 7,5'TA YOLA ÇIKTIM'

4 senedir bu indirimleri kaçırmadan takip ettiğini ve özellikle ilk dakikaların hayati önem taşıdığını vurgulayan Serhat Öztürk ise, "Özellikle ilk dakikalarda gelmek gerekiyor çünkü en iyi ürünler hemen tükeniyor. Ben Lego koleksiyonu yapıyorum ve buradaki oyuncakları almak için geldim. Kapıda yaklaşık bir saat bekledim. Yüzde 50 indirim olduğu için değer. Mağaza fiyatlarına göre çok daha uyguna toplamda 12 bin liralık alışveriş yaptım. Bunun için sabah saat 07.30’da evden çıkmıştım" şeklinde konuştu.

Yakın konumda oturan ve her yıl ailece çadırı ziyaret ettiklerini söyleyen Mehmet Karakurt da 2,5 yaşındaki çocuğu için aldıkları oyuncakların kalitesinden çok memnun kaldıklarını, bu yüzden her yıl çantalara doldurarak alışveriş yaptıklarını belirtti.

İndirimli çadır, 13 Eylül akşamına kadar İstanbul ve çevre illerden gelecek olan ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA

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