Van’da Ulaşım Devrimi İçin Tarihi İmza: Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattını Bakanlık Üstlendi

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Van kent merkezindeki ulaşım altyapısını güçlendirecek ve toplu taşımaya çağ atlatacak stratejik bir adım atıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan "Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı Projesi"nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Kararın ardından yazılı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Van halkına konforlu ve hızlı ulaşım sağlayacak projenin teknik ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu.

HASTANE, OTOGAR VE HAVALİMANI BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattı Projesi'nin, havalimanı bağlantısıyla Bakanlık tarafından üstlenildiğini bildiren Uraloğlu, söz konusu hattın 8,67 kilometre uzunluğunda olduğu ve 11 istasyondan oluştuğu bilgisini verdi.

SAATTE 10 BİNİ AŞKIN YOLCU KAPASİTESİ

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanı bağlantısını da kapsayan hattımızla şehir hastanesi ile belediye arasında raylı sistem ulaşımı sağlayacağız. Kentin yüksek yoğunluklu konut alanları, merkezi iş alanı, hastane tesisi, otogar ve havalimanı gibi cazibe merkezlerine hizmet verecek güzergahta planlanan hattımızın 2050 hedef yılında saatte tek yönde 10 bin 305 yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz."

Kaynak: AA