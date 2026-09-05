Çerçeve Yasa, Mekke İttifakı, Siyasi Partiler Kanunu, Yeni Anayasa... Bahçeli'den Çok Kritik Açıklamalar

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör’ü parti genel merkezindeki makam odasında kabul ederek Türkiye’nin iç ve dış siyasetine yön verecek kritik açıklamalarda bulundu. Siyasetin ana eksenini oluşturan "Terörsüz Türkiye" sürecinden, yeni anayasa çalışmalarına, uluslararası ittifaklardan kamuoyu araştırma şirketlerine kadar pek çok başlığı değerlendiren Bahçeli, çarpıcı mesajlar verdi.

1 EKİM'DEKİ EL SIKIŞMA VE ÇERÇEVE YASA'DA 467 SÜRPRİZİ

TBMM'nin 1 Ekim 2024'teki açılışında DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasının tesadüf olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclise yönelik birlik çağrısının ve insani bir vazifenin gereği olduğunu belirten Bahçeli, sürecin Meclis çatısı altındaki komisyon çalışmalarıyla verimli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Komisyonda sağlanan uzlaşının ardından Genel Kurul'da kabul edilen yasaya değinen MHP lideri, "Yasanın çıkması hususunda geniş bir mutabakat ortaya çıktı. Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul, toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu" dedi.

Bahçeli, bu tarihi sürecin ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki aşiret liderleri ile kanaat önderlerinin partilerine akın akın ziyaretler gerçekleştirdiğini ve sahada muazzam bir kaynaşma yaşandığını aktardı.

SPORDA KİMLİK SİYASETİNE VE DİNİ ANKETLERE SERT TEPKİ

Son dönemde yayımlanan iki kamuoyu araştırmasına sert tepki gösteren Bahçeli, anket şirketlerinin acilen sağlam bir yasal düzenlemeyle ele alınması gerektiğini savundu. Amedspor üzerinden yürütülen tartışmalara değinen MHP lideri, sporu etnik köken ve mezhep gibi kimliklerle eşleştirmenin gaflet olduğunu belirtti.

Türkiye'deki dini hayata yönelik yayımlanan diğer anket için ise "beşinci kol faaliyeti" nitelendirmesinde bulunan Bahçeli, "İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek büyük bir saptırmadır. Türk milleti inançlıdır, ahlaklıdır, dinine ve geleneksel değerlerine sadıktır" ifadelerini kullandı.

'MEKKE ANLAŞMASI TÜRKİYE'Yİ MERKEZE TAŞIYACAK'

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ve "Mekke Anlaşması" olarak adlandırılan üçlü ittifakı "fevkalade sağlıklı ve stratejik" olarak yorumlayan Bahçeli, İslam dünyasının muazzam bir potansiyele sahip olmasına rağmen Batı karşısında lider bir ülke çıkaramadığına dikkat çekti.

Bahçeli, "Türkiye’nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir. Pakistan ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra diğer ülkelerle bu ittifak çok daha güçlü hale gelecektir" açıklamasında bulundu.

YENİ ANAYASA VE SİYASİ PARTİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kalıcı siyasi istikrarı sağladığını ancak iki dönemlik uygulama sürecinin ardından bazı noktaların gözden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, sistemin sağlıklı işlemesi için yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılması gereken köklü değişikliklere dair vizyonunu paylaşan Bahçeli, reformun şifrelerini şu sözlerle özetledi:

"Bizim söylediğimiz şudur. Bahsettiğiniz her iki alanda da hem sistemi güçlendirecek hem de aksamaları giderecek değişiklikler üzerinde müzakere edilmelidir. Sadece siyaset değil; sivil toplum kuruluşları, aydınlarımız, akademisyenlerimiz bir araya gelerek bunu ele almalıdır. Sistemi güçlendiren, aksaklıkları gideren bu değişimler elbette yeni anayasa çalışmasıyla uyumlu olarak ele alınmalıdır."

Kaynak: HaberTürk