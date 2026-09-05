Akdeniz'de Yürek Yakan Bilanço: Girne'deki Faciada Can Kaybı 13’e Yükseldi, Kayıp 15 Kişi Aranıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisine yönelik yürütülen arama kurtarma çalışmalarında acı bir gelişme daha yaşandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, denizden bir vatandaşın daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini, kayıp durumdaki kişi sayısının ise 15'e düştüğünü duyurdu.

Son Güncelleme:
Akdeniz'de Yürek Yakan Bilanço: Girne'deki Faciada Can Kaybı 13’e Yükseldi, Kayıp 15 Kişi Aranıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Ankara Emniyetinden Şafak Ablukası: Hem Zehir Tacirlerine Hem Fuhuş Çetesine Darbe Hem Zehir Tacirlerine Hem Fuhuş Çetesine Darbe
Arif Ahmet Denizolgun Sır Ölümünde 10 Yıl Sonra Büyük Deprem: Doktorun Yalanları Baz Kaydında Patladı Tutuklanan Doktorun Yalanları Baz Kaydında Patladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif: 'Adeta Bir Cehennem Çukuruydu' 1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif
Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi: Salt Çoğunluk Sağlanamadı, İşte Yeni Tarih Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi
Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu
İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var
Atama Kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti Türkiye'nin 12 Ülkedeki Büyükelçileri Değişti