Akdeniz'de Yürek Yakan Bilanço: Girne'deki Faciada Can Kaybı 13’e Yükseldi, Kayıp 15 Kişi Aranıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisine yönelik yürütülen arama kurtarma çalışmalarında acı bir gelişme daha yaşandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, denizden bir vatandaşın daha cansız bedeninin çıkarıldığını belirterek, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini, kayıp durumdaki kişi sayısının ise 15'e düştüğünü duyurdu.
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