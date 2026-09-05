Ankara Emniyetinden Şafak Ablukası: Hem Zehir Tacirlerine Hem Fuhuş Çetesine Darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bu sabah şafak vakti eş zamanlı dev bir operasyon başlatıldı. Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu ile Narkotik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü baskınlarda, hakkında gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 14'ü yakalandı. Evleri didik didik aranan şebekenin firari 7 üyesini yakalamak için polis ekipleri çok yönlü takip sürdürüyor.

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Ankara Emniyetinden Şafak Ablukası: Hem Zehir Tacirlerine Hem Fuhuş Çetesine Darbe
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Başkent Ankara’da organize suç ağlarına ve halk sağlığını tehdit eden şebekelere yönelik adli ve emniyet birimlerinin mücadelesi sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından bir süredir gizlilikle yürütülen kapsamlı soruşturmada bu sabah erken saatlerde operasyon aşamasına geçildi. Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından suç ağının merkezinde yer alan şüphelilere yönelik şafak baskınları düzenlendi.

DELİLLER TOPLANDI OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını organize şekilde işledikleri yönünde somut deliller elde edildi. Suç faaliyetleri kanıtlanan 21 şüpheli hakkında gözaltına alınma, ikametlerinde arama yapılması ve suç unsurlarına el koyma kararları çıkarıldı.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN EŞ ZAMANLI ABLUKA

Kararın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Önceden belirlenen 21 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Ev ve iş yerleri didik didik aranarak dijital materyallere ve suçtan elde edildiği değerlendirilen unsurlara el konuldu.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 7 FİRARİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında şüphelilerden 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık, baskın yapılan adreslerde bulunamayan firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik soruşturma ve takip işlemlerinin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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