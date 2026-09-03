Girne Açıklarında Batan Gemiden Kurtulan Yolcunun Dehşet Kaydı Ortaya Çıktı! 'Su Almaya Başladı, Silah Sesi Gibi Dalga Geliyor'

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında yaşanan gemi faciasından sağ kurtulan Hataylı Mustafa Karavapur'un (65), ölümle burun buruna geldiği o dehşet anlarında cep telefonu kamerasıyla kayıt yaptığı ortaya çıktı. Tatilini tamamladıktan sonra memleketi Hatay’a dönmek üzere KKTC’den hareket eden gemiye binen Karavapur, yolculuk sırasında geminin su almaya başlamasıyla saniyeler içinde yaşanacak facianın ilk kanıtlarını kaydetti.

'SILAH SESİ GİBİ SESLER GELİYOR'

Gemi henüz batmadan önce cep telefonu kamerasını açarak yaşadıkları tehlikeyi anlatan Mustafa Karavapur’un görüntülerdeki soğukkanlı ama uyarı dolu sözleri tüyler ürpetti. Denizde dalga olduğunu belirten Karavapur, görüntülerde şu ifadeleri kullandı:

"Deniz biraz dalgalı ama bu gemi hiç de düzgün gitmeyen bir tekne. İçerisi su almaya başladı. Limanda bu teknenin çalıştırılmaması gerekiyor. Aşırı şekilde sarsıntı var. Dalga sesleri, silah sesleri gibi geliyor. Sarsıntı var."

ÜST KATA ÇIKTI, BOTLA KURTARILDI

Kayıt yaptıktan kısa bir süre sonra geminin hızla su almaya devam etmesi üzerine Karavapur, geminin üst katına doğru yöneldi. Gemi kısa süre içinde sulara gömülürken, Karavapur denizde verilen yaşam mücadelesinin ardından bölgeye ulaşan bir kurtarma botu tarafından sudan çıkarılarak sağ kurtarıldı. Karavapur, KKTC’deki resmi ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesine döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA