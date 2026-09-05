Manisa Soma’da Korkutan Alevler: Ekipler Seferber Oldu

Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı ve Manisa Valiliği koordinasyonunda bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa'nın Soma ilçesinden korkutucu bir orman yangını haberi geldi. İlçeye bağlı Cenkyeri Mahallesi’nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

HAVA VE KARA UNSURLARI SEFERBER EDİLDİ

Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor. Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Manisa Orman yangınları
Son Güncelleme:
Van’da Ulaşım Devrimi İçin Tarihi İmza: Şehir Hastanesi-Havalimanı-Belediye Tramvay Hattını Bakanlık Üstlendi Van’da Ulaşım Devrimi İçin Tarihi İmza, Bakanlık Üstlendi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Trabzon'dan Sırf Bu Çadır İçin İstanbul'a Geldi: Kepenklerin Açılmasıyla Can Pazarı Yaşandı Trabzon'dan Sırf Bu Çadır İçin İstanbul'a Geldi: Kepenklerin Açılmasıyla Can Pazarı Yaşandı
ÇOK OKUNANLAR
1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif: 'Adeta Bir Cehennem Çukuruydu' 1855'ten Beri Uyuyan Dev Uyanıyor mu? Türkiye’nin En Aktif Yanardağında Korkutan Keşif
Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi: Salt Çoğunluk Sağlanamadı, İşte Yeni Tarih Üsküdar’da Seçim Düğümü Çözülemedi
Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu Korsan Taksi Denetiminde Dehşet: Cezaya Öfkelenen Emekli Polis, Polisi Şehit Edip Kendini Vurdu
İstanbul Bakırköy'de Korku Dolu Sabah: 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var 6 Katlı Otel Alev Alev Yandı, Yaralılar Var
Darp Görüntüleri Sonrası İlk Açıklama! Özlem Şanver, Berhan Şimşek’le Geçen 9,5 Yılı Anlattı Özlem Şanver, Berhan Şimşek’le Geçen 9,5 Yılı Anlattı