Manisa Soma’da Korkutan Alevler: Ekipler Seferber Oldu
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Cenkyeri Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı ve Manisa Valiliği koordinasyonunda bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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Manisa'nın Soma ilçesinden korkutucu bir orman yangını haberi geldi. İlçeye bağlı Cenkyeri Mahallesi’nde bugün saat 12.50 sıralarında orman yangını çıktı. Yangının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.
HAVA VE KARA UNSURLARI SEFERBER EDİLDİ
Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilirken, çalışmalara 6 uçak, 6 helikopter, 16 arazöz, 2 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı katılıyor. Yangın bölgesinde gerekli güvenlik tedbirleri alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmelerin Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda yakından takip edildiği bildirildi.
Kaynak: İHA
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