Ünlü Armatöre Kardeş Kumpası! Biri Öldürtmeye Çalıştı, Biri Gözaltına Aldırttı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı merkezli yapılan operasyonda ölüm tehditleri alan iş adamlarından ünlü armatör ve holding patronu Erol Demirbaş müşteki olarak yer aldığı dosya kapsamında başlatılan soruşturmalarda teknik takip neticesinde emniyet mensupları şüphelilerin adreslerine eş zamanlı olarak operasyon yaparak şahısları gözaltına aldı.

KUMPASI İŞ İNSANININ KARDEŞİ KURMUŞ

Sabah'ın haberine göre, iş insanı Erol Demirbaş Türkiye'nin sayılı denizcilik firmalarından birinin sahibi iken, bir takım illegal bağlantılı kişiler tarafından para tahsil etmek amacıyla bir süredir tehdit aldığı öğrenildi. Savcılığa yapılan şikayet kapsamında şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Ülkenin en büyük yatırımlarını gerçekleştiren firma sahibi Erol Demirbaş savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde şirketinin mal varlığını kardeşi Şenal Demirbaş tarafından ele geçirilmeye çalışıldığı ve bu kapsamda ölüm tehditleri almaya başladığını anlattı.

Emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyon sonrası Şenol Demirbaş'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri tamamlaman şüpheliler İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: Sabah