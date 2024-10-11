Özkara Ailesi Büyüklerini Kaybetti

Erzurum’un sevilen yardımsever iş insanları İlker Özkara, Şeref, Osman, Ömer Özkara’nın annesi, Avukat Türker, Soner Özkara’nın babaannesi Arzu Özkara (90) önceki gün hayatını kaybetti.

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Özkara Ailesi Büyüklerini Kaybetti

Arzu Özkara’nın Narmanlı Camii’nde kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil, aile yakınları, eş ve dostları katıldı.
Arzu Özkara’nın cenazesi Asri Mezarlıkta Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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