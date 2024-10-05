Yok Böyle Patron! Ünlü İş İnsanı Şirketini Sattı: 400 Çalışanını Milyarder Yaptı

"BİRAZ KAYBOLMUŞ HİSSETTİM"

Bansal, kendi girişimi için benzer bir teklifi bugün geri çevireceğini belirtirken, AppDynamics’in satışı sonrası yaşadığı karmaşık duyguları da paylaştı. CNBC Make It’e verdiği röportajda, San Francisco’daki ofislerinde düzenledikleri mutlu bir kutlamanın ardından eve yürürken kendini "üzgün ve depresif" hissettiğini ifade etti.

"Hayatımın dokuz yılını burada inşa ettiğim projeye adadım. Aniden, bir dönemin sonu geldi. Şirketi satmanın hem tatlı hem de acı tarafı var. Harika bir sonuç, ancak aynı zamanda bir bölümün veya kitabın sonu gibi. Biraz kaybolmuş hissettim" dedi.