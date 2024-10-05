Yok Böyle Patron! Ünlü İş İnsanı Şirketini Sattı: 400 Çalışanını Milyarder Yaptı
Yüzlerce çalışanının hayatını değiştiren ünlü iş insanı Jyoti Bansal, şirketini satıp 400 çalışanını milyarder yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'ın Rajasthan doğumlu 46 yaşındaki Jyoti Bansal, uzun yıllar girişimci olma hayalini gerçekleştirmek için Silikon Vadisi'nde sekiz yıl boyunca yazılım mühendisi olarak çalıştı. Ardından, yazılım uygulama hatalarını gideren araçlar geliştiren AppDynamics adlı girişimini kurdu.
SIFIRDAN YENİ ŞİRKET KURDU
Bansal, AppDynamics’i Cisco’ya sattıktan sonra, şirketin potansiyelinin daha büyük olduğunu fark etti. Bir dönem dünya turu yaptıktan sonra, yazılım geliştiricileri için araçlar üreten Harness adlı yeni girişimini hayata geçirdi. 2022 itibarıyla şirketinin değeri 3,7 milyar dolara ulaştı, bu da AppDynamics’i sattığı rakamla eşdeğer.
"BİRAZ KAYBOLMUŞ HİSSETTİM"
Bansal, kendi girişimi için benzer bir teklifi bugün geri çevireceğini belirtirken, AppDynamics’in satışı sonrası yaşadığı karmaşık duyguları da paylaştı. CNBC Make It’e verdiği röportajda, San Francisco’daki ofislerinde düzenledikleri mutlu bir kutlamanın ardından eve yürürken kendini "üzgün ve depresif" hissettiğini ifade etti.
"Hayatımın dokuz yılını burada inşa ettiğim projeye adadım. Aniden, bir dönemin sonu geldi. Şirketi satmanın hem tatlı hem de acı tarafı var. Harika bir sonuç, ancak aynı zamanda bir bölümün veya kitabın sonu gibi. Biraz kaybolmuş hissettim" dedi.
ÇALIŞANLAR 5 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE GELİR ELDE ETTİ
Cisco'nun teklifine karar vermeden önce Bansal’ın değerlendirdiği başlıca unsurlardan biri, Cisco gibi büyük bir platformun ve onların müşteri tabanının bir parçası olmanın sağladığı avantajdı. Diğer faktörler arasında çalışanların durumu ve hissedarların, yani kurucular, yatırımcılar ve çalışanlar için en doğru adım olup olmadığını dikkate aldığını vurguladı.
Bansal, kabul ettikleri son teklifin ardından, 400’den fazla çalışanın bir milyon dolardan fazla kazandığını ve birçok çalışanın 5 milyon doların üzerinde getiri elde ettiğini de ekledi. Bu süreç, Bansal için yalnızca bir işin satışının ötesinde, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.