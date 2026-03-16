Üniversiteli Gencin Darbettiği Yaşlı Adam Öldü

Bolu’da parkta üniversite öğrencisi K.K.’nin darbettiği 67 yaşındaki Naim Acar, 9 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 6 Mart günü öğle saatlerinde İhsaniye Mahallesi’ndeki Demokrasi Parkı’nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki K.K., iddiaya göre parkta bir süre sohbet ettiği 67 yaşındaki Naim Acar’ın yanından ayrılmasının ardından, peşinden giderek başına yumruk attı.

Aldığı darbeyle yere yığılan Acar, çağırılan ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından K.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Naim Acar dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından serbest bırakılan K.K., Acar’ın ölümü sonrası dün Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınarak ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Cinayet
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
