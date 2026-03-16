Bakan Gürlek'ten Kırmızı Bülten Bilançosu: 3 Ayda 76 Suçlu İade Edildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bu yılın ilk 3 ayında kırmızı bülten kapsamında yürütülen süreçte 76 kişinin Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek'ten Kırmızı Bülten Bilançosu: 3 Ayda 76 Suçlu İade Edildi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026’nın ilk çeyreğinde Türkiye’nin yabancı ülkelerden gelen iade taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Gürlek, kırmızı bülten kapsamında kabul edilen iade sayısının toplam 76 olduğunu duyurdu.

Gürlek, iade edilen kişilerin 35’inin Gürcistan, 19’unun Almanya, 5’inin Karadağ, 2’sinin Irak, 2’sinin Yunanistan’dan geldiğini bildirdi. Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya’dan da birer kişi Türkiye’ye teslim edildi.

'DEVAM EDECEK'

Bakan Gürlek, süreçlerin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarıyla birlikte yürütüldüğünü vurguladı ve uluslararası iş birliği sayesinde Türkiye’nin suçla mücadeledeki kararlılığının ortaya konduğunu belirtti. Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğini güçlendirerek bu sürecin devam edeceğini ifade etti. İade süreçlerinde emeği geçen kurumlara teşekkür eden Gürlek, kırmızı bülten uygulamasının suçla mücadelede etkili bir araç olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

