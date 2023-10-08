Üniversiteler açılıyor: Eğitim yüz yüze olacak

2023-2024 Akademik Yılı yarın başlıyor. Yeni akademik yılın açılış töreni Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Tören Türkiye genelindeki tüm üniversite rektörlerinin katılımıyla yapılacak.

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Üniversiteler açılıyor: Eğitim yüz yüze olacak

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından çevrimiçi yapılan eğitimler de yeni akademik yılda, 4 il hariç artık yüz yüze devam edecek. Ancak derslerin yüzde 30'u uzaktan, yani çevirim içi yapılabilecek. Uygulamalı derslerde ise tamamen yüz yüze yapılacak. Sınavlar ise uzaktan eğitimle verilen dersler de dâhil olmak üzere yüz yüze uygulanacak. Çevrimiçi sınav düzenlenmeyecek.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL UYGULAMA

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri gibi uygulamalı bilimler, uygulamalı programlar yüz yüze eğitim yoluyla devam edecek. Diğer teorik bilimler ise eğitimlerine uzaktan öğretim yoluyla devam edecek. Yükseköğretim Kurulu kayıtlarına göre deprem bölgesindeki 18 üniversitede 410 binden fazla öğrenci eğitim alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, "Yakın zamanda, deprem bölgesiyle sınırlı olmak üzere almış olduğumuz kararı tekrar gözden geçireceğiz, şartlar uygun hale geldiğinde onlarda da yüz yüze eğitim başlayacak" dedi.

Özvar, "Bu kadar büyük bir deprem yaşamamıza rağmen deprem bölgesindeki üniversitelerimizdeki doluluk oranları yüzde 95'in üzerinde gerçekleşmiştir. Bu da deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın geleceğe ne kadar ümitli, geleceğe ne kadar olumlu, pozitif baktıklarının göstergesidir" bilgisini verdi.

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