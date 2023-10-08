İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 2 bin 554 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahramanlar” operasyonları kapsamında aranan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kahramanlar” operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firarinin yakalandığını duyurdu.
Yerlikaya paylaşımında, "Kahramanlar Operasyonları kapsamında tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı. Yakalanan şahıslardan: 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı; 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı; 2 bin 451’inin ise 0 ile 5 yıl arasında arandığı tespit edildi" bilgilerini aktardı.
Bakan, "Operasyonları düzenleyen polislerimizi ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" dedi.
“KAHRAMANLAR OPERASYONLARI” KAPSAMINDA TÜM TÜRKİYE’DE YAPILAN OPERASYONLARDA ARAMA KAYDI BULUNAN 2️⃣5️⃣5️⃣4️⃣ FİRARİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 8, 2023
Yakalanan şahıslardan:
📌 1️⃣2️⃣’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı,
📌 9️⃣1️⃣’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı,
📌 2️⃣4️⃣5️⃣1️⃣’inin ise 0 ile 5 yıl… pic.twitter.com/9rAs9WkUXF