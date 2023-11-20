Ümit Dikbayır İYİ Parti'den istifa ediyor

Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır istifa edeceğini duyurdu.

Ümit Dikbayır İYİ Parti'den istifa ediyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın açıklamasında, “Meral Akşener’in banka hesaplarını incelettiği ve belediyelerle ticari ilişkilere girdiği” iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıklamıştı.

Dikbayır hafta sonu partiden istifa edeceğini duyurdu.

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