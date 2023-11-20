AYM'den tartışmalara sanal müzeyle yanıt: Anayasa tarihi, ıslak imzalı kararlar, mahkemesinin kuruluş belgesi...

Türkiye'de yargı krizi yaşanırken, Yargıtay'a cevap vermeyen AYM, sanal müze paylaşımıyla manidar bir gönderme yaptı.

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AYM'den tartışmalara sanal müzeyle yanıt: Anayasa tarihi, ıslak imzalı kararlar, mahkemesinin kuruluş belgesi...

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Yargıtay arasında, TİP milletvekili Can Atalay üzerinden bir yargı krizi yaşanırken, AYM’den manidar bir paylaşım geldi.

AYM, Can Atalay’ın bireysel başvurusunu değerlendirmiş ve ‘hak ihlali’ kararını İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. İlgili mahkeme kararı uzun bir süre bekleterek, dosyayı Yargıtay 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sevk etti.

Yargıtay ise kararı uygulamayarak, ‘hak ihlali’ veren mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yargıtay, Can Atalay “hapiste kalacak” dedi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduYargıtay, Can Atalay “hapiste kalacak” dedi, AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunduGüncel

AYM tüm bu yaşananların ardından Yargıtay’a yanıt vermezken, manidar bir şekilde Anayasa Tarihi Galerisi 360° Sanal Tur’u ziyaretçilerin erişimine aştı.

AYM'DEN SANAL MÜZELİ YANIT

AYM’nin Anayasa Tarihi Galerisi’nde Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun yayımlandığı Resmî Gazete'nin nüshası, ıslak imzalı kararlar, geçmişten bugüne Mahkemede kullanılan daktilo, telefon ve çeşitli materyaller, eski mahkeme üyelerinin cüppe ve kepleri görülebiliyor.

AYM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Dünyadaki ve Osmanlı Devleti döneminden bu yana Türkiye'deki anayasal faaliyetlere ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı galeride Anayasa Mahkemesinin kuruluşunun yayımlandığı Resmî Gazete'nin nüshası, ıslak imzalı kararlar, geçmişten bugüne Mahkemede kullanılan daktilo, telefon ve çeşitli materyaller, eski mahkeme üyelerinin cüppe ve kepleri sergilenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Anayasa Mahkemesi (AYM) Yargıtay Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP
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