"Meral Akşener’in iddia ettiği otel, Ayhan Bora Kaplan’ın ifadesinden çıktı" iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, gündeme getirdiği “Oteli olan polis müdürlerinin olduğu ve bu otellerde fuhuş için kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığı” iddiasının merkezinde Ankara’da faaliyet gösteren bir otel olduğu iddia edildi. Otelin, Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan bir polis müdürüne ait olduğu ancak emekli bir polisin üzerine kayıtlı olduğu öne sürüldü.

T24'te Eray Görgülü'nün haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in hafta sonunda İstanbul Şile’de yaptığı konuşmanın merkezinde yer alan otelle ilgili bilginin Ankara Emniyeti’nce başlatılan Ayhan Bora Kaplan’a yönelik soruşturmada ortaya çıktığı belirtildi.

Söz konusu otelin, gerçek sahibinin yine Kaplan soruşturması çerçevesinde açığa alınan üst düzey bir polis müdürüne ait olması karşın resmi kayıtlarda emekli polis S.Ç.’ye ait olarak gözüktüğü iddia edildi. Otelin sahibi olan firmanın önceki sahibinin A.B. adlı yabancı uyruklu bir iş insanı olduğu, Nisan 2022’de H.T. ve U.Ç adlı kişilerce devir alındığı, sonrasında ise Aralık 2022’de H.T.’nin payının emekli polis S.Ç. tarafından satın alındığı anlaşıldı. S.Ç.’nin aldığı hissenin finansal kaynağının ise, Kaplan soruşturması çerçevesinde açığa alınan ve Ankara’da görev yapan üst düzey polis müdürünce sağlandığı öne sürüldü.

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Kaplan’ın ifadesinde ipucunu verdiği olayla ilgili emniyetin savcılık koordinesinde özel çalışma yaptığı ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün İstanbul Şile’de düzenlenen partisinin istişare toplantısında, “Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor.” iddiasında bulunmuştu.