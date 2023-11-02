Ulaştırma Bakanı'ndan THY açıklaması
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul çıkışlı seferli dün (1 Kasım Perşembe) teknik aksaklık nedeniyle iptal edilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY sisteminin çökmesiyle ilgili açıklama yaptı.
THY sistemi dün çöktü, biletleme ve rezervasyon işlemlerine saatlerce ulaşılamadı. Network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle dün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi.
ULAŞTIRMA BAKANINDAN AÇIKLAMA: SİBER SALDIRI GÖZÜKMÜYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Uraloğlu, siber saldırı olmadığını altyapıdan kaynaklanan bir problem olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor. Tamamen altyapıdan kaynaklanan bir problem. Tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda THY yöneticileri ile çalışıyoruz. Gece boyunca takip ettik. Bütün dünyayı etkiledi. Sadece bir havayolu şirketi operasyonu değil bu. Bizim bayrak taşıyıcımız bir şirket. Her türlü mağduriyet giderilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek.