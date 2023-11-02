Ulaştırma Bakanı'ndan THY açıklaması

THY sistemi dün çöktü, biletleme ve rezervasyon işlemlerine saatlerce ulaşılamadı. Network alt yapısında yaşanan sorun nedeniyle dün 19.00-22.00 arasında İstanbul kalkışlı tüm uçuşlar iptal edildi.

ULAŞTIRMA BAKANINDAN AÇIKLAMA: SİBER SALDIRI GÖZÜKMÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haber Global'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, siber saldırı olmadığını altyapıdan kaynaklanan bir problem olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

BTK gerekli incelemeleri yaptı, bir siber saldırı gözükmüyor. Tamamen altyapıdan kaynaklanan bir problem. Tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda THY yöneticileri ile çalışıyoruz. Gece boyunca takip ettik. Bütün dünyayı etkiledi. Sadece bir havayolu şirketi operasyonu değil bu. Bizim bayrak taşıyıcımız bir şirket. Her türlü mağduriyet giderilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek.