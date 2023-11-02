Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlığının 2024 bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir sunum yaptı.

Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücret için “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyorum" dedi.

Işıkhan, Esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracaklarını ifade ederek sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceklerini, prim borçlarının takip ve tahsilat süreçlerini etkinleştireceklerini belirtti.

Işıkhan, birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceklerini de söyledi.

Kaynak: AA