29 yıl çalıştığı Milliyet, Tolga Şardan’ın tutuklanmasında haber değeri görmedi

MİT'in yargı raporunu haberleştiren Tolga Şardan'ın tutuklanması 29 yıl çalıştığı Milliyet gazetesinde haber değerdi görmedi.

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29 yıl çalıştığı Milliyet, Tolga Şardan’ın tutuklanmasında haber değeri görmedi

Gazeteci Tolga Şardan “MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?” başlıklı yazısı nedeniyle sansür yasasına dayandırılarak tutuklandı. Şardan’ın tutuklanması 29 yıl çalıştığı Milliyet gazetesi tarafından haber değeri görmedi.

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Şardan’ın tutuklanmasına basın meslek örgütleri sert tepki gösterirken birçok siyasetçi de Şardan’a destek mesajı verdi.

Birgün'ün aktardığına göre, Şardan’ın meslek yaşamının 29 yılını geçirdiği Milliyet gazetesinin hem basılı versiyonunda hem de internet sitesinde bu tutuklama haberi hiç girilmedi. 34 yıldır gazetecilik yapan Şardan, Milliyet gazetesinde muhabirlik ve köşe yazarlığı yapmıştı. İsmi Milliyet’le özdeşleşen Şardan’ın tutuklanmasının, eski gazetesinde haber olmaması tepkiyle karşılandı.

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T24 MİT Yargı Recep Tayyip Erdoğan
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