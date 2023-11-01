MİT'in yargı raporunu yazan gazeteci Tolga Şardan tutuklandı

T24.com.tr internet haber sitesi yazarı, gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek tutuklandı. Şardan'ın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla suçlandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındığı belirtilen Şardan'ın evinde arama yapıldığı da bildirildi.

Şardan, gözaltı gerekçesi olarak gösterilen yazısında MİT tarafından yargı dünyasıyla ilgili hazırlanan raporun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu ileri sürmüş ve Erdoğan’ın kendisine aktarılan bilgiler sonrası İstanbul'da görevli üst düzey bir yargı mensubuna çok sinirlenmiş, 'hayal kırıklığı' yaşadığını söylediğini aktarmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir."

Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hakim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren Gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 1, 2023

Gazeteci Alican Uludağ, Tolga Şardan'ın evinden gözaltına alınmasını takip etti. Uludağ, sosyal medya hesabından Şardan'ın evinden götürüldüğü anları gösteren fotoğrafları paylaştı.

Gazeteci Tolga Şardan, saat 15:14 itibariyle Ankara'daki evinden gözaltına alındı. Şuan Ankara Adliyesine götürülüyor.



Fotoğraf: Alican Uludağ pic.twitter.com/2W5S088ju6 — Alican Uludağ (@alicanuludag) November 1, 2023

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan’ın gözaltına alınmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltı işleminin “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla yapıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; 31/10/2023 günü T24.com.tr isimli internet haber sitesinde Tolga Şardan tarafından kaleme alınan "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazı içeriğinde 5237 sayılı TCK'nun 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğu değerlendirilmekle şüpheli Tolga ŞARDAN hakkında CMK.nun 160. Maddesi gereğince re'sen soruşturma başlatılmış olup, yapılan soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alınmıştır."

TUTUKLANDI

Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nce Ankara Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savcılık ifadesi alınan Şardan, tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Şardan'ın gözaltına alınmasını eleştiren CHP lideri tutuklanma haberinin ardından bir paylaşım daha yaptı. Kılıçdaroğlu karara tepki göstererek "

Gazeteciliği suç sayanlara, gazeteciyi düşman görenlere yazıklar olsun. Gazeteci Tolga Şardan’ın tutuklanması, utanç verici bir karardır. Madem “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi bir iddianız var, açıklayın raporu, kim halkı yanıltıyor, kim söylüyor herkes öğrensin! Tolga Şardan’a “Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapıyoruz” cümlesinin onuru yeter." dedi.

ŞARDAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Kararın ardından cezaevine götürülen Şardan adliyede bekleyenlere "Biz gazeteciyiz, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz" dedi.