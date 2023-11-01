Ali Erbaş'tan İsrail'i boykot edelim çağrısı: 9 milyar dolarlık ticaret hacminin bundan haberi var mı?

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu üzerinden 26 gün geçti.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava saldırılarıyla hedef alıyor, sivil hedefleri vuruyor.

Hastane, mülteci kampı gibi yerleri bombalayan İsrail, geçtiğimiz günlerde kara harekatına da başlamıştı.

Savaş başlangıcından bu yana 8 bin 306 Filistinli hayatını kaybetti.

BOYKOT ÇAĞRISI

Başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok noktasında İsrail karşıtı eylemler yapılırken, vatandaşlardan Türkiye-İsrail ilişkilerinin durdurulması yönünde çağrılar yapılıyor, boykot kampanyaları örülüyor.

Sivil Toplum Kuruluşları İle Filistin İstişare Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da boykot vurgusunu yaptı.

Erbaş şunları söyledi:

"Siyonizm’i destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi büyük öneme sahiptir."

TÜRKİYE-İSRAİL TİCARETİ

EuroNews'un aktardığı bilgilere göre, son yıllarda Türkiye’nin İsrail’e ihracatındaki artışa dikkat çekildi.

2002 yılında 1,41 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2022’de 8,91 milyar dolara kadar çıktığı gözlemlendi.

Kaynak: Gerçek Gündem