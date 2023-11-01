Ali Erbaş'tan İsrail'i boykot edelim çağrısı: 9 milyar dolarlık ticaret hacminin bundan haberi var mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Siyonizm’i destekleyen firmaların boykot edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Zalimle her yönüyle mücadele edilmesi büyük öneme sahiptir" dedi.
Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu üzerinden 26 gün geçti.
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava saldırılarıyla hedef alıyor, sivil hedefleri vuruyor.
Hastane, mülteci kampı gibi yerleri bombalayan İsrail, geçtiğimiz günlerde kara harekatına da başlamıştı.
Savaş başlangıcından bu yana 8 bin 306 Filistinli hayatını kaybetti.
BOYKOT ÇAĞRISI
Başta Türkiye olmak üzere, dünyanın birçok noktasında İsrail karşıtı eylemler yapılırken, vatandaşlardan Türkiye-İsrail ilişkilerinin durdurulması yönünde çağrılar yapılıyor, boykot kampanyaları örülüyor.
Sivil Toplum Kuruluşları İle Filistin İstişare Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da boykot vurgusunu yaptı.
Erbaş şunları söyledi:
"Siyonizm’i destekleyen firmaların ürünlerinin kararlı ve devamlı bir şekilde boykot edilmesi, zulüm ve zalimle her yönüyle mücadele edilmesi büyük öneme sahiptir."
TÜRKİYE-İSRAİL TİCARETİ
EuroNews'un aktardığı bilgilere göre, son yıllarda Türkiye’nin İsrail’e ihracatındaki artışa dikkat çekildi.
2002 yılında 1,41 milyar dolar olan ticaret hacminin, 2022’de 8,91 milyar dolara kadar çıktığı gözlemlendi.
Kaynak: Gerçek Gündem