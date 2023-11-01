İstanbul'da kuraklık alarmı: Büyükçekmece Gölü kuruyor!

İstanbul'da yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre dün 19,13 olan barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 18,3’e düştü.

Büyükçekmece Gölü'nün doluluk oranı ise yüzde 3.76 olarak ölçüldü. Göle su sağlayan Çamaşır Deresi büyük oranda kurudu. Su seviyesi düştüğü için İSKİ, Büyükçekmece Gölü'nden su alımına ara verildiğini duyurdu.