Görüntüler gündem olmuştu: Hahambaşı Haleva'nın ellerini Erdoğan'ın omzuna koyarak dua ettiği ortaya çıktı

Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva'nın ellerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın omzuna koyduğu görüntüler kamuoyunun gündemine gelmişti.

Hahambaşının AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dua ettiği ortaya çıktı.

Haleva’nın yakını olan araştırmacı işinsanı Doğan Kasadolu, “Haleva hem Cumhurbaşkanımıza hem onun dünyadaki barış çabalarına samimi olarak dua etti” ifadelerini kullandı.