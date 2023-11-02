Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanırken ifadesinde verdiği isim

Gazeteci Murat Yetkin, bugün kaleme aldığı yazısında tutuklanan gazeteci Tolga Şardan'ın ifadesinde verdiği ismi paylaştı.

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Gazeteci Tolga Şardan'ın tutuklanırken ifadesinde verdiği isim

Gazeteci Murat Yetkin, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı sonrası hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan T24 yazarı Tolga Şardan'ın soruşturmasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldığını belirterek, "Yazının taraflarından Cumhurbaşkanlığı Ankara’da, Adalet Bakanlığı Ankara’da, MİT Ankara’da, Şardan Ankara’da yaşıyor, olay bütünüyle Ankara’daki devlet işleyişini ilgilendiriyor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da Basın Suçlarını Soruşturma Bürosu var, ama soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılıyor" ifadelerini kullandı.

Tolga Şardan'ın söz konusu yazısında isim vermediğini aktaran Murat Yetkin, "Hatta yazı üzerine kendisini telefonla aradığımda ismin çok üst düzey olduğunu, iddiaların güçlü olduğunu ama teyidini alamadığı için yazmak istemediğini söylemişti. Acaba Şardan’ın yazısında teyit alamadığı için yazmadığı isim, savcılığa ifade verirken andığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz mıydı, değil miydi?" dedi.

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