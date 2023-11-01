THY'de sistem çöktü, bilet işlemleri yapılamıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) online bilet satış ve check-in işlemlerinin yapıldığı sistem başta olmak üzere network altyapısı çöktü. Sistemdeki arıza nedeniyle hiçbir işlemin yapılamadığı öğrenilirken, arızanın giderilmesi için yoğun çaba gösterildiği bildirildi. THY'deki IT uzmanlarının sorunun neden kaynakladığını araştırdığı ve çözüm için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

THY, iptal edilen İstanbul çıkışlı seferler dolayısıyla biletli yolcuların konaklama, iade ve doğabilecek mahrumiyetlerinin tazmin edileceğini duyurdu.

İSTANBUL KALKIŞLARI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul kalkışlı 19.00-22.00 saatleri arasındaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Istanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) November 1, 2023

SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLARI DA İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın ardından Sabiha Gökçen uçuşlarının da iptal edildiğini söyledi. Üstün, sorunu düzeltmek için çalışmaların sürdüğünü aktardı:

"Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır. Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan genel arızadan dolayı sistemlerimizde kesintiler yaşanmaktadır.



Bu nedenle İstanbul Sabiha Gökçen (SAW) kalkışlı gerçekleşmesi planlanan 1 Kasım 19:00 - 22:00 (TSİ) arasındaki seferlerimiz iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür… November 1, 2023

"ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

"TÜM UÇAKLAR RÖTARLI ELLE YAZILIYOR BİNİŞ KARTI"

Öte yandan İYİ Parti'li Mehmet Aslan, X hesabından aksaklık nedeniyle biletleme işlemlerinin elle yazıldığını paylaştı.

Aslan'ın paylaşımı şöyle:

"Türk Hava Yolları’nın sistemleri çöktü. THY uygulaması ve bilet satış kontuarında şu an işlemler yapılamıyor. Tüm uçaklar rötarlı. Elle yazılıyor biniş kartı. Olacak iş değil. Siber saldırıdan şüpheleniliyor."

Türk Hava Yolları’nın sistemleri çöktü. THY uygulaması ve bilet satış kontuarında şu an işlemler yapılamıyor.

Tüm uçaklar rötarlı.

Elle yazılıyor biniş kartı.

Olacak iş değil.

Siber saldırıdan şüpheleniliyor!@TK_TR pic.twitter.com/b509y24vkW — Mehmet Aslan 🇹🇷 (@Aslnmhmt) November 1, 2023

KAR ORANINI AÇIKLADILAR

Anadolu Ajansı sistem arızası nedeniyle seferlerini iptal edildiği dakikalarda, THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamayı yayımladı.

THY'nin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, şirketin geçen yılın 9 ayında 38,5 milyar TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 69,5 milyar TL'ye yükseldi.

THY, bu yılın 3. çeyreğinde ise 51,3 milyar TL konsolide net kar elde etti. Şirket, geçen yılın 3. çeyreğinde 27,1 milyar TL konsolide net kar açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem