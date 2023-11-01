Hamas'tan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 isme takdir

Hamas'tan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 isme teşekkür edildi.

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Hamas'tan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 isme takdir

İsrail'e ve Batılı ülkelere tepki gösteren AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin davamızdan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullanmış ve şu ifadelerle Hamas’a sahip çıkmıştı:

“Bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.”

Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından İsrail ve Batı çok sert tepki göstermişti.

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Hamas cephesinden Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 4 isme teşekkür açıklaması geldi.

Açıklamada, "Hamas'ı, El Kassam Tugaylarını ve Filistin direnişini terörist olarak etiketlemeyi reddeden resmi tutum ve açıklamaları büyük bir ilgi ve takdirle takip ediyoruz. Türkiye ve Cezayir cumhurbaşkanlarının, Malezya Başbakanının ve bugün de Umman Dışişleri Bakanının, Hamas hareketinin toprağını, halkını ve vatanını savunan bir ulusal kurtuluş hareketi olduğunu açıkça ifade eden bu açıklamalarını takdir ettiğimizi ifade ediyoruz” denildi.

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