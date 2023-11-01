Sınır Tanımayan Gazeteciler duyurdu: İsrail'in gazetecilere yönelik işlediği savaş suçları uluslararası mahkemeye taşındı

Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı harekatının ardından İsrail Gazze’yi şiddetli bombardıman altına aldı.

Gazze’de hayatını kaybedenlerin birçoğu çocuklar olurken, gazeteciler de İsrail’in saldırılarında hayatını kaybetti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Filistin ve İsrail’de gazetecilere yönelik savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. RSF Türkçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Filistin ve İsrail’de habercilere yönelik savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) taşıdı. RSF, özellikle Gazze’’de gazetecilere karşı suçların eriştiği boyut itibarıyla bu suçların öncelikli olarak soruşturulmasını istedi."

🔴 Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), #Filistin ve #İsrail’de habercilere yönelik savaş suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (ICC) taşıdı. RSF, özellikle #Gazze’de gazetecilere karşı suçların eriştiği boyut itibarıyla bu suçların öncelikli olarak soruşturulmasını istedi 👇 https://t.co/l05648Nscv November 1, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem