Gazze'de Refah sınır kapısı açıldı: Tahliyeler başladı

Refah sınır kapısı, yabancı pasaport sahipleri ve yaralıların geçişi için açıldı.

Son Güncelleme:
Gazze'de Refah sınır kapısı açıldı: Tahliyeler başladı

Abluka altındaki Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların Mısır'a geçişi için açıldı.

İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki ağır yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek.

Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Mısır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler
Mısır Gazze Filistin İsrail
Son Güncelleme:
Lübnan, beyaz fosfor bombası kullanan İsrail'i şikayet edecek Lübnan, beyaz fosfor bombası kullanan İsrail'i şikayet edecek
Sivaslıların pek bilinmeyen tekniği... Kütür kütür turşuların sırrıymış Sivaslıların pek bilinmeyen tekniği... Kütür kütür turşuların sırrıymış
ATV kararını verdi. EDHO yerine bomba bir dizi daha.... Çekimler başladı ATV kararını verdi. EDHO yerine bomba bir dizi daha.... Çekimler başladı
Filistin bayrağı açan Celtic taraftarına darbe: Kombineleri iptal edildi, stada girişleri yasaklandı Filistin bayrağı açan Celtic taraftarının kombineleri iptal edildi, stada girişleri yasaklandı
ÇOK OKUNANLAR
Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler! Düşüş sonrası borsa yatırımcısına uyarı: İşte en çok yükselecek hisseler!
Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!' Dünyaca ünlü banka, AKP'nin dolar planını açıkladı: 'Bir gecede 7 lira birden düşecek!'
Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor! Meteoroloji'den 'hazırlıklı olun' mesajı: Bu illere yağmur çok şiddetli geliyor!
Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti: Mal varlığını bağışlayacağı yeri açıkladı Ünlü iş insanı İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
Dilan Polat ve Engin Polat operasyonunda '150 polise dağıtılan sarı zarf' detayı: 'Gece 03.00'te açın' Dilan ve Engin Polat operasyonunda '150 polise dağıtılan sarı zarf' detayı: 'Gece 03.00'te açın'